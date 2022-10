Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw

Berge (ots)

Im Einmündungsbereich Menslager Straße / Mühlenbach ereignete sich am Sonntag gegen 14:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten zum Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Zuvor befuhr ein 36-jähriger Mann aus Gehrde die Menslager Straße mit seinem Krad in Richtung Berge und übersah bei einem Überholvorgang einen Skoda Octavia der beabsichtigte, nach links in die Straße Mühlenbach abzubiegen. Das Motorrad prallte in die Fahrerseite des Pkw und wurde auf einen Acker geschleudert. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 36-Jährige so schwere Verletzungen, dass ein Notarzt eine akute Lebensgefahr begründete. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin, eine 33-jährige Frau aus Berge, erlitt leichte Verletzungen. Ebenso ein 5-jähriger Junge, welcher sich mit im Pkw befand. Das Motorrad der Marke KTM wurde bei dem Unfall völlig zerstört, auch am Skoda entstand erheblicher Sachschaden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden beide Fahrzeuge, ein Handy und eine sog. Action-Cam beschlagnahmt. Am Montag wurde bekannt, dass sich der 36-Jährige außer Lebensgefahr befindet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell