Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geparkter Mercedes auf Bäckerei-Parkplatz beschädigt

Preußisch Oldendorf (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am vergangenen Dienstag auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Hartenkampstraße in Bad Holzhausen gekommen.

Den Angaben nach hatte eine Frau ihre schwarze Mercedes A Klasse gegen 5.30 Uhr auf der dortigen Stellfläche abgestellt und gegen 16.50 Uhr eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite bemerkt. Da vom Verursacher jede Spur fehlte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Hinweise bitte an die Verkehrsermittler unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell