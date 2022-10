POL-MI: Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Ampelanlage - Zeugen gesucht

Minden (ots) - Im Verlaufe des Mittwochs ist es zu mehreren Schockanrufen in Minden gekommen. Während ein Mann der telefonischen Betrugsmasche Glauben schenkte und geschädigt wurde, handelten die Angerufenen in drei weiteren Fällen richtig. So erhielt der 59-jährige Mindener gegen 14.40 Uhr auf dem Festnetz von einer weiblichen Person einen Anruf - die gab sich den Angaben nach weinend und aufgelöst als seine ...

