Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Traar: Betrüger überlisten Krefelderin am Telefon

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (25. August 2022) erhielt eine 53-jährige Krefelderin einen Anruf. In der Leitung ein Mann, der vorgab von Europol zu sein und ihr auf englischer Sprache erklärte, dass ihre ID-Karte gestohlen worden sei. Mit dieser Identität habe man in Südamerika einen größeren Drogendeal abgeschlossen und seitens mehrerer Behörden kämen jetzt diverse Probleme auf die Frau zu. Der Mann sprach von Strafverfolgung und Verurteilung. Um eine neue Identität anzulegen und die alte zu löschen, sollte die Krefelderin nun Apple ID-Karten im Einzelhandel erwerben und die Codes an den Anrufer übermitteln.

Die Frau folgte den Anweisungen und kaufte die verlangten Karten in Höhe eines vierstelligen Geldbetrags. Erst als der Mann am Telefon über eine Rückerstattung der entstandenen Vorauszahlungen in Bar sprach, wurde die Frau stutzig und beendete das Gespräch. Sie suchte anschließend eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige.

Betrüger schaffen es immer wieder, ihre Opfer um ihr Hab und Gut zu bringen. Sie sind dabei oft sehr überzeugend und gehen koordiniert vor. Wie man die verschiedenen Betrugsmaschen erkennt und wie man am besten darauf reagiert, können Sie hier lesen: https://krefeld.polizei.nrw/senioren. (288)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell