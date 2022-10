Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Fledder: Brand in Kleingartensiedlung - Keine Verletzten

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es im Osnabrücker Ortsteil "Fledder" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 12.45 Uhr war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Kleingartensiedlung zwischen den Straßen "Braunschweiger Straße" und "Meller Straße" ausgebrochen. Anwesende Kleingärtner entdeckten den Brand und wählten den Notruf. Die Osnabrücker Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Neustadt eilten zum Brandort und konnten die Flammen letztlich erfolgreich bekämpfen. Mindestens eine Gartenlaube brannte hierbei völlig nieder und musste durch die Löschkräfte eingerissen werden. Bei dem Brandgeschehen sind keine Personen zu Schaden gekommen, die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagahmte den Brandort. Ein Schaden von etwa 15.000 Euro ist entstanden, die "Meller Straße" war für die Dauer der Löschmaßnahmen teilgesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

