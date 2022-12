Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firmengelände- Elektronische Geräte entwendet

Bünde (ots)

(sls) Die Kriminalpolizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch an der Herforder Straße in Bünde geben können. Bei dem Objekt handelt es sich um eine große Lagerhalle mit anliegenden Büroräumen. Das Büro wurde letztmalig am Dienstag (29.11.) ordnungsmäßig verschlossen und das Gelände vorläufig verlassen. Am Mittwochmorgen wurde dann durch Mitarbeiter eine beschädigte Fensterscheibe entdeckt, durch die augenscheinlich unbekannte Personen in das Objekt gelangten. Hier wurden im Tatzeitraum sämtliche Räume durchsucht und Laptops, Computer, Laubbläser, Klebebänder und Spachteln im Wert von ca. 4.000 Euro mitgenommen. Die Täter konnten unerkannt mit dem Diebesgut flüchten. Wir bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zu Mittwoch in Tatortnähe bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

