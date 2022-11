Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebe flüchten mit Roller- Bekleidung als Diebesgut

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagnachmittag (29.11.) wurde zwei männlichen Personen dabei beobachtet, wie sie sich in einem Einkaufsmarkt am Deichkamp in Herford mehrere neue Bekleidungsstücke anzogen und diese dann mit dem Überziehen der eigenen Hose verdecken wollten. Nachdem die Beiden gegen 14.15 Uhr dann die Kasse passierten, ohne die Ware zu bezahlen, wurden sie von Mitarbeitern des Einkaufmarktes angesprochen. Daraufhin ergriffen die Männer die Flucht aus dem Markt. Hierbei wurde die automatische Eingangstür beschädigt, da diese sich nicht schnell genug öffnete und einer der Tatverdächtigen gegen die Glastür rannte. Anschließend flüchteten die Männer auf einem roten Roller. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten beide Personen anhand der guten Personenbeschreibung und des Fahrzeuges auf dem Parkplatz am Westring angetroffen werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um zwei Herforder im Alter von 17 und 18 Jahren handelt, die mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind. Das Diebesgut wurde an beiden Beschuldigten aufgefunden. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurden beide Jugendliche zur Polizeiwache Herford verbracht. Der 18-Jährige Rollerfahrer war zudem auch nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Roller wurde vorläufig sichergestellt, weil der Verdacht besteht, dass der Roller im Vorfeld entwendet wurde. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell