Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallzeugin gesucht- Fahrertür beschädigt

Bünde (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach einer Zeugin, die am Montagmorgen gegen 10.00 Uhr einen Unfall auf dem Nordring in Bünde beobachtet hat. Zu diesem Zeitpunkt wurde von einer 81-Jährigen aus Bünde ihr blauer VW Golf in Höhe des Steinmeisterparks auf dem rechten Parkstreifen abgestellt. Als die Bünderin die hintere linke Beifahrertür öffnete, um etwas aus dem Golf zu holen, kollidierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug mit dem rechten Außenspiegel und der Tür. Im Anschluss fuhr der Unfallbeteiligte weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden an der Beifahrertür (Höhe ca. 2.500 Euro) zu kümmern. Der Unfall wurde durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet, die der geschädigten 87-Jährigen anschließend ein Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges aushändigte. Zur weiteren Sachverhaltsklärung ist die Polizei auf der Suche nach dieser Zeugin, von der bislang keine Personalien vorliegen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8882110.

