Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch in Privatwohnung- Unbekannte nehmen Tresor mit

Hiddenhausen (ots)

(sls) In Hiddenhausen wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Fontanestraße Opfer eines Einbruches am Montagmorgen (27.11.). Gegen 10.10 Uhr verließ die letzte Bewohnerin das Haus. Als sie etwa dreißig Minuten später wieder zurückkehrte, bemerkte sie eine aufgebrochene und offene Terrassentür. Das gesamte Haus machte einen durchwühlten Eindruck, in dem Türen, Schränke und Schubladen geöffnet und augenscheinlich durchsucht wurden. Aus einem der Zimmer wurde ein Kleintresor komplett entwendet. In dem Tresor befanden sich persönliche Papiere. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte beobachtet werden, dass während der Tatzeit zwei männliche Personen aus dem Wohnhaus kamen und sich in Richtung eines Fahrzeuges bewegten. Auf dem Arm trugen die Unbekannten eine Decke, unter der sich augenscheinlich Diebesgut befand. Anschließend setzten sich die Personen in ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen und flüchteten in Richtung Jungfernweg. Die Männer werden mit ca. 30 Jahren, etwa 180cm groß und schlanker Statur beschrieben. Einer der Beiden hatte dunkel gegelte Haare und einen Dreitagebart. Sie trugen zur Tatzeit eine Mütze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen die Personen oder auch das Fahrzeug mit den ausländischen Kennzeichen in Tatortnähe aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

