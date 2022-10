POL-PDNR: Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Bad Hönningen, Bahnhof (ots) - Dem Geschädigten wurde vor einiger Zeit sein Fahrrad am Bahnhof in Bad Hönningen entwendet. Am 29.10.2022 meldete er sich bei hiesiger Dienststelle und teilte mit, dass er sein Fahrrad wiedergefunden hatte. Es stand an einem Fahrradständer am Bahnhof und war mit einem fremden Fahrradschloss gesichert. Das Fahrrad wurde durch die Polizei sichergestellt und zur Klärung der ...

mehr