POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Neuwied - Berichtszeitraum 28.10.22 16.00 Uhr bis 30.10.22 09.00 Uhr

Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im hiesigen Dienstgebiet insgesamt sechs Verkehrsunfälle, bei welchen Sachschäden in Höhe von ca. 4000 EUR entstanden. Bei keinem der aufgenommenen Verkehrsunfälle kam es zu Personenschäden. Am späten Samstagabend konnte im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme durch die aufnehmenden Beamten festgestellt werden, dass der 32-Jährige Unfallverursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Den Unfallverursacher aus dem Bereich Westerwald erwartet nun zusätzlich ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsüberwachung

Am Wochenende des 28.10. - 30.10.22 wurde seitens hiesiger Dienststelle erneut verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen im hiesigen Dienstgebiet durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 5 Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und/-oder Betäubungsmittel festgestellt werden. Letztlich wurden gegen vier Fahrzeugführer:innen, welche alle unter 25 Jahre alt sind, aufgrund der festgestellten Werte/Ergebnisse im Rahmen der Kontrollen jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen dem Fahren unter Alkohol- und/-oder Betäubungsmitteleinfluss gefertigt. Da im Rahmen einer Kontrolle bei einem 21-Jährigen Fahrzeugführer eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden wurde, erwartet den Fahrzeugführer zusätzlich eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Gegen einen 27-Jährigen Fahrradfahrer aus dem Stadtgebiet wurde aufgrund einer festgestellten Atemalkoholkonzentration von knapp 2 Promille eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erfasst. Entsprechend folgen nach Eingang der Blutuntersuchungen bei den vorgenannten Fahrzeugführern die Meldungen an die jeweils zuständigen Führerscheinstellen. Die Polizei Neuwied kündigt diesbezüglich auch für die kommenden Tage weitere, intensive Kontrollmaßnahmen an. Weiter wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen bei Fahrern eines E-Scooters der fehlende Versicherungsschutz festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren wegen Fahren ohne Versicherungsschutz eingeleitet.

Strafanzeigen

Am Samstagmorgen des 29.10.22 wurden hiesiger Dienststelle gegen 11:00 Uhr im Bereich Neuwied, ST Heimbach-Weis, ein Ladendiebstahl im Bereich des LIDL Marktes gemeldet. Der Täter war bereits bei Mitteilung in Richtung Ortsmitte geflüchtet und konnte trotz Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Zeugen des Vorfalls in diesem Bereich werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:25 Uhr, erfolgte zunächst über Notruf die Mitteilung, durch einen später ermittelten Beschuldigten, über einen Einbruch in den Kiosk am Bahnhof in Neuwied. Bei den Ermittlungen vor Ort, bei welchen vier amtsbekannte Neuwieder Jugendliche angetroffen wurden, ergab sich die Erkenntnis, dass es sich bei der Mitteilung um ein inszeniertes Szenario der Personengruppe handelte. Entsprechend wurde ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen eingeleitet. Bei dem Versuch die Personalien aller anwesenden Personen festzustellen, kam es letztlich durch eine 18-Jährige im Rahmen der Identitätsfeststellung zu Widerstandshandlungen. Nach Hinzuziehen von weiteren Polizeikräften konnten die weiteren Maßnahmen störungsfrei durchgeführt und der Personengruppe nach Abschluss ein Platzverweis ausgesprochen werden.

Am Samstagnachmittag wurde im Rahmen einer Personenkontrolle im Stadtgebiet bei einer Person Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass die Person ggfls. weitere Betäubungsmittel besitzt. Entsprechende Folgemaßnahmen wurden in Absprache mit Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden in der Folge durch das zuständige Fachkommissariat der KI Neuwied übernommen.

In der Nacht zum 30.10.22 wurde hiesiger Dienststelle eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Bahnhofs gemeldet, bei welcher eine Person durch mehrere Tatbeteiligte verletzt worden sein soll. Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen wurden letztlich mehrere Tatverdächtige festgestellt und identifiziert. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und begab sich nach Sachverhaltsaufnahme in ärztliche Behandlung. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

