Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Gartentor auf BMW-Motorhaube abgeladen

Enger (ots)

(bw/um) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (01.12.) ereignete sich an der Großen Feldstraße eine ungewöhnliche Sachbeschädigung an einem PKW. Die bislang unbekannten Täter beschädigten zunächst ein Gartentor an einem dortigen Wohnhaus. Wenig später befand sich das Gartentor auf einer Motorhaube eines BMW, der dort geparkt war, wieder. Erst am darauffolgenden Morgen bemerkte der 79-jährige Besitzer des PKW den Sachschaden und meldete ihn bei der Polizei. Die Tat hinterließ zahlreiche Beschädigungen am Fahrzeug. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet im Zusammenhang mit der Tat die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich der Wohnsiedlung Große Feldstraße und Professor Vormfelde Straße in der Nacht machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

