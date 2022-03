Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall auf der Horsthauser Straße

Herne (ots)

Am gestrigen 25. März, gegen 17.50 Uhr, kam es in Herne auf der Horsthauser Straße in Höhe Hausnummer 178 zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Herner fuhr mit seinem Auto auf der Horsthauser Straße in Richtung Pöppinhauser Straße. In Höhe der Hausnummer 178 wollte er sein Fahrzeug nach einer Mittelinsel wenden.

Zeitgleich fuhr ein 41-jähriger Herner mit seinem Pkw hinter ihm und wollte diesen nach bisherigem Stand links überholen.

Es kommt zu einer Kollision der Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurde der achtjährige Sohn des 42-jährigen Herners verletzt und zur stationären Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sohn (13) des 41-Jährigen wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Horsthauser Straße bis 19.45 Uhr gesperrt werden.

