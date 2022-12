Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Türe an Firmengebäude im Industriegebiet aufgehebelt

Kirchlengern (ots)

(um) In der Nacht zum Montag (05.12.) gelangten bislang unbekannte Täter in einen Betrieb an der Carl-Zeiss-Straße. Die Einbrecher gingen dabei an einer Verbindungstür von der Halle zum Hauptgebäude mit massiver Gewalt vor. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Unter anderem beschädigten die Täter die Kasse und eine Lampe im Außenbereich während der Tatausführung. Die Polizei bittet um Zeugenangaben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell