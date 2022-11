Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Mehrfache Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Hockenheim (ots)

Am Montag sorgte eine bislang unbekannte Täterschaft in Hockenheim für insgesamt sieben Sachbeschädigungen. Der oder die Täter sprühten mittels Spraydosen unterschiedliche Schriftzüge an Gebäude oder beschmierten mithilfe von Farbstiften Hinweisschilder. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter der Nummer 06205 / 2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell