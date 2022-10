Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Pkw-Lenker übersieht Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend gegen 19:00 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr der Landesstraße 1141 und der Kreisstraße 1705 bei Markgröningen ein Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Ford-Fahrer fuhr von der K 1705 kommend in den Kreisverkehr ein und übersah dabei mutmaßlich einen 57 Jahre alten Motorradfahrer, der auf der L 1141 von Schwieberdingen in Fahrrichtung Markgröningen unterwegs war. Der 57-Jährige kam bei der Kollision zu Fall und wurde schwer verletzt. Der 57-jährige Motorradfahrer musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell