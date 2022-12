Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrunfall auf Gehweg

Kirchlengern (ots)

(um) Gestern (05.12.), gegen 09:20 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger mit seinem SUV die Straße Auf dem Fienberge in Richtung Fiemer Straße. Die verkehrsrechtlich untergeordnete Straße hat ein Verkehrszeichen, das dem Querverkehr auf der Fiemerstraße die Vorfahrt gewährt. In gleichen Moment befuhr ein älteres Ehepaar mit ihren Fahrrädern den Gehweg der Fiemerstraße. Während der PKW Fahrer einen Radfahrer durchfahren ließ, fuhr er an, um die Fahrt als Einbieger auf der Fiemer Straße fortzusetzen. In diesem Moment war die Ehefrau des vorausfahrenden Mannes aus Kirchlengern vor dem Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei die 73-Jährige zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der herbeigerufener Rettungswagen versorgte die Verletzungen des Unfallopfers. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Fahrt auf dem Gehweg, ohne separat als Radweg ausgewiesen zu sein, immer wieder im Kreisgebiet die Ursache für Radfahrunfälle ist. Kraftfahrzeugfahrer müssen allerdings ebenso beim Ein- bzw. Ausfahren aus den Grundstücken besondere Sorgfaltspflichten im Verkehr walten lassen. Trotz der kalten Wetterlage sind im Kreisgebiet nach wie vor Radfahrer unterwegs. Gegenseitige Rücksichtnahme verhindert hier schwere Unfallfolgen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell