BPOLD-B: Reisenden im Hauptbahnhof bestohlen

Frankfurt (Oder) (ots) - Am Dienstag verhaftete die Bundespolizei einen 51-Jährigen. Gegen den Mann lagen drei offene Haftbefehle und eine bis Oktober 2025 gültige Wiedereinreisesperre für die Bundesrepublik Deutschland vor. Gegen 18 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die grenzüberschreitende Zugverbindung in Richtung Berlin am Bahnhof Frankfurt (Oder). Bei der Überprüfung eines 51-jährigen ...

