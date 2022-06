BPOLD-B: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle im Eurocity

Berlin-Mitte (ots) - Einen Gepäckdieb nahm die Bundespolizei an Christi Himmelfahrt am Berlin Hauptbahnhof fest. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand hat ein 21-jähriger Mann in dem ICE 951 (Köln - Berlin) versucht, einen Rucksack zu stehlen. Während der Zugfahrt durchwühlte der Mann das Reisegepäck von anderen Fahrgästen und entleerte dabei mehrere Koffer. Hierbei verteilte er auch verschiedene Kleidungsstücke ...

