POL-SO: Auto entwendet

Welver (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Diebe in eine Garage an der Weidestraße ein. Dazu hebelten Sie von der Terrasse des Wohnhauses aus die hintere Eingangstür zur Garage auf. Von dort entwendeten Sie zwei hochwertige Pedelecs der Marke Riese und Müller. Da die Räder verschlossen in der Garage standen, müssen die Täter diese fortgetragen haben. Am nächsten Morgen konnte der Besitzer die beiden Pedelecs per GPS-Tracker am Parkplatz eines ...

