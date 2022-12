Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 17.12.2022 bis 18.12.2022

Goslar (ots)

Urkundenfälschung

Am Samstag, 17.12.2022, um 15:57 Uhr wurde in der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg ein VW Passat kontrolliert. Auffällig war der schlechte Allgemeinzustand des Pkw und die überschrittene Fälligkeit der Hauptuntersuchung von über einem Jahr. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Pkw nicht zugelassen ist und mit amtlichen Kennzeichen versehen war, die für einen anderen Pkw ausgegeben sind. Ein Strafverfahren der Urkundenfälschung und des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 18.12.2022, um 02:26 Uhr wird ein 60-jähriger Bad Harzburger mit seinem Pkw Opel in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Bad Harzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer kann im Rahmen der Kontrolle Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

i.A. Frischemeier, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell