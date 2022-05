POL-REK: 220517-5: Einladung für Medienvertreter sowie Bürgerinnen und Bürger zur Übergabe des Rote-Ritter-Mobils von Teilen e.V. an die Polizei des Rhein-Erft-Kreises

Frechen (ots) - Am Montagabend (16. Mai) hat eine Zeugin (45) in Frechen einen unbekannten Mann im Auto eines Angehörigen überrascht. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Dieb geben können. Als die 45- Jährige gegen 20 Uhr vor ihrem Haus an der Dr.-Schultz-Straße gestanden habe, sei ihr ein Unbekannter aufgefallen, der in dem dort geparkten BMW X3 ihres Mannes ...

mehr