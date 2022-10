Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

ESCHBACH (ots)

Am 09.10.2022, in der Zeit von ca. 16.00 - 18.00 Uhr, kam es in der Weinstraße Höhe Hausnummer 45 in Eschbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte einen Knall vor ihrem Anwesen vernommen und war auf die Straße gelaufen. Hier konnte sie noch ein Wohnmobil in der Kurve in Fahrtrichtung Leinsweiler sehen, welches vermutlich den geparkten PKW der Geschädigten an der linken Vorderseite touchierte. Der Schaden am Wohnmobil dürfte sich an der Heckstoßstange befinden. Bislang sind keine Zeugen bekannt, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

