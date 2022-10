Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Versuchter Einbruch in Getränkehandel

Bild-Infos

Download

Kirrweiler (ots)

Unbekannte haben am zurückliegenden Wochenende versucht, in der Raiffeisenstraße in einen Getränkehandel einzubrechen. Nachdem das Eingangstor aufgestemmt wurde, wollte man weiter über eine Tür einer Garage in den Getränkehandel vordringen, was aber misslang. Ohne Diebesgut verließen die Unbekannten die Tatörtlichkeit. Der Gesamtschaden wird auf 1.500 Euro beziffert. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell