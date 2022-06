POL-HS: Brand von Müllcontainern

Heinsberg (ots) - Zwischen 12.30 Uhr und 13.10 Uhr stahlen Unbekannte am Donnerstagmittag (02. Juni) ein an der Ostpromenade abgestelltes Motorrad der Marke Yamaha, an dem zum Tatzeitpunkt ein Erkelenzer Kennzeichen (ERK-) angebracht war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

