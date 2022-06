Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer bei Unfall verletzt

Polizei sucht Unfallbeteiligten

Hückelhoven (ots)

Ein 69 Jahre alter Mann befuhr am 02. Juni (Donnerstag) gegen 16.45 Uhr mit seinem Pedelec die Gladbacher Straße aus Richtung Glück-Auf-Straße kommend in Fahrtrichtung Markt. Hierbei nutzte er den in Fahrtrichtung linksseitigen Gehweg. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter PKW-Führer mit seinem weißen Fahrzeug, möglicherweise einem Opel, ebenfalls die Gladbacher Straße in Fahrtrichtung Markt. Aufgrund eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw muss das weiße Fahrzeug auf der Gladbacher Straße verkehrsbedingt warten. Einige Meter vor der Anhaltestelle beabsichtigte der Radfahrer, den Gehweg zu verlassen und seine Fahrt auf der Straße fortzusetzen. Er querte hierfür fahrenderweise die Straße, wobei er die Kontrolle über sein Pedelec verlor und mit dem wartenden weißen PKW kollidierte. Hierdurch kam der 69-jährige Erkelenzer zu Fall und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Fahrer des weißen PKW setzte seine Fahrt fort. Er wurde als zirka 45 bis 50 Jahre alt und schlank beschrieben. Die Polizei bittet den Fahrer des PKW, sich zu melden. Zeugen, die zum in Rede stehenden Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem weißen PKW machen können, werden ebenfalls gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es ist auch möglich, einen Hinweis über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis zu geben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell