Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 23.12.2022

Goslar (ots)

Körperverletzung

21.12.2022, 11.00 Uhr, 38723 Seesen. Lange Straße. Im Verlauf von Streitigkeiten schlägt eine 69-jährige Seesenerin einer 66-jährigen Seesenerin mit der flachen Hand ins Gesicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ladendiebstahl - Warenwert: 27.95 Euro

21.12.2022, gegen 19.00 Uhr, 38723 Seesen, Lebensmittelgeschäft Am Wilhelmbad. Ein 67-jähriger Seesener verließ mit einer Flasche Alkoholika den Kassenbereich, ohne die Ware vorher bezahlt zu haben. Der Diebstahl war durch einen Detektiv beobachtet worden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bedrohung/Beleidigung

22.12.2022, gegen 11.30 Uhr, 38723 Seesen, Hochstraße. Gegen einen alkoholisierten, 45-jährigen Seesener wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, da er im Verlauf einer Sachverhaltsaufnahme die einschreitenden Beamten, sowie die eine anwesende Rettungswagenbesatzung, beleidigte und u.a. Schläge androhte.

Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person

22.12.2022, 18.25 Uhr, 38723 Seesen, K 61. Eine 52-jährige Seeserin befuhr mit ihrem Pkw die K 61 aus Rtg. Hammerhäuser Mühle in Rtg. Seesen. Nach ihren Angaben kam ihr ein zum Teil auf ihrer Fahrspur fahrender Transporter entgegen, sodass sie nach rechts ausweichen musste. Dadurch kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Bei der Verunfallten wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die Verunfallte wurde durch den Aufprall verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Ihr beschädigter Pkw wurde abgeschleppt. Am Straßenbaum entstand kein Sachschaden.(hei)

