Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Düren (ots)

In der Nacht auf Dienstag (24.1.2022) hat die Polizei unmittelbar nach einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte in Düren drei Personen in Tatortnähe angetroffen.

Gegen 02:15 Uhr kletterten drei männliche Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahren über die Brüstung in den Außenbereich der Gaststätte in der Kölnstraße. Im Anschluss versuchten die drei Jugendlichen von dort aus unter massiver Gewalteinwirkung in die Gaststätte einzudringen. Nachdem dies misslang, setzten die drei Täter zur Flucht an. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei jedoch frühzeitig verständigt, sodass die drei bereits polizeibekannten Täter noch in Tatortnähe gestellt werden konnten. Die Jugendlichen, die nun ein Strafverfahren wegen des versuchten Einbruchs erwartet, wurden im Anschluss von der Polizei an die Eltern übergeben. Das aufmerksame und richtige Verhalten des Zeugen zeigt, wie wichtig Hinweise auf verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen für die Polizei sind. Anrufe nimmt die Polizei unter dem Notruf 110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell