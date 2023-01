POL-DN: Brand in einer ehemaligen Schreinerei

Kreis Düren (ots) - Am Wochenende wurden der Polizei wieder einige Tatorte aus dem Kreisgebiet gemeldet. Zwischen Freitagnachmittag, 16:00 Uhr, und Samstagnacht, 00:30 Uhr, hatten sich der oder die Täter Zugang in eine Wohnung in der Dürener Oberstraße verschafft, in dem ein Dreh-Kipp-Fenster eines Badezimmers gewaltsam geöffnet wurde. In den Räumen wurden Schränke und Behältnisse nach Wertsachen durchwühlt; ...

mehr