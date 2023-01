Polizei Düren

POL-DN: Wohnungs-, Vereins- und Geschäftseinbrüche

Kreis Düren (ots)

Am Wochenende wurden der Polizei wieder einige Tatorte aus dem Kreisgebiet gemeldet.

Zwischen Freitagnachmittag, 16:00 Uhr, und Samstagnacht, 00:30 Uhr, hatten sich der oder die Täter Zugang in eine Wohnung in der Dürener Oberstraße verschafft, in dem ein Dreh-Kipp-Fenster eines Badezimmers gewaltsam geöffnet wurde. In den Räumen wurden Schränke und Behältnisse nach Wertsachen durchwühlt; entwendet wurden Schmuck und etwas Bargeld. Augenscheinlich war ein vor dem Fenster geparktes Auto als Aufstiegshilfe ans Fenster genutzt worden.

Ein weiterer Tatort wurde am Samstagmittag aus dem Dürener Stadtteil Birkesdorf gemeldet. Dort hatten Täter in der Zeit ab Donnerstag an einem derzeit nicht bewohnten Reihenhaus in der Eintrachtstraße eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und anschließend das noch im Haus befindliche Mobiliar durchsucht. Allerdings ohne Erfolg, denn dort waren nach bisherigen Informationen keine Wertsachen mehr gelagert.

Am Freitagmittag hatten in Niederzier Unbekannte die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhauses im Kolpingweg zum Einbruch genutzt. Im Tatzeitraum, zwischen etwa 10:30 Uhr und 13:45 Uhr, war eine rückwärtig gelegene Terrassentür aufgehebelt worden. Im Haus waren mehrere Zimmer von den Tätern betreten und das Inventar nach Diebesgut durchsucht worden. Nach ersten Feststellungen wurde Geld aus einer abgelegten Geldbörse entnommen und entwendet.

Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht zum Sonntag, nach Aufbruch einer Erdgeschosstür, gewaltsam Zugang in ein Modegeschäft im Dürener Stadtcenter in der Kuhgasse. Dabei war zwar durch den Einbrecher nach 01:10 Uhr ein Alarm ausgelöst worden, jedoch hatte er anschließend, vor Eintreffen des Sicherheitsdienstes und der später hinzu gezogenen Polizei, mit der Trinkgeldkasse aus dem Geschäft entkommen können.

In der Nacht zum Samstag waren Einbrecher in Jülich durch eine aufgehebelte Zugangstür in einen gastronomischen Betrieb auf der Römerstraße eingedrungen. Mitarbeiter eines zu dem Geschäftskomplex gehörenden Dekorationscafe´ mussten anschließend das Fehlen des Kasseninhalts und eines Computertablets anzeigen.

Bekannt wurde auch, dass im Jülicher Stadtteil Barmen, zwischen Mittwoch und Donnerstag, auf der Seestraße an der alten Schule das im Sommer genutzte Biergarteninventar angegangen worden war. Der oder die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu einem Kühlwagen und einem Lagerraum verschafft und offenbar nach Beute gesucht. Vermutlich wurde jedoch nichts Brauchbares vorgefunden und somit nichts entwendet.

In Kreuzau-Winden war das Vereinsheim eines Jugendverbandes am Sportplatz das Ziel derzeit unbekannter Täter gewesen, die sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Klubgebäude verschafft hatten. Nach Aufbrechen einer Tür zu einem Lagerraum wurde eine Benzin-Kettensäge gestohlen. Der genaue Tatzeitraum steht nicht fest; bemerkt wurde das Delikt am Samstagmorgen.

Am frühen Sonntagmorgen lösten Einbrecher in Aldenhoven kurz vor 07:00 Uhr einen Alarm aus. Beim Versuch, eine Tür zum Lagerraum einer Firma im Industriegebiet aufzuhebeln, waren die Täter gescheitert und hatten auch noch durch die Alarmauslösung auf sich aufmerksam gemacht. Nachdem die Polizei verständigt worden und am Tatort eingetroffen war, waren Tatverdächtige jedoch bereits verschwunden.

Die Kriminalwache hat an den Tatorten jeweils eine Spurensuche und Spurensicherung vorgenommen. Die Auswertungen dazu dauern an.

Sachdienliche Hinweise zu tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421/949-0 entgegen.

