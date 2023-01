POL-DN: Schnee erzeugt Chaos auf den Straßen und rekordverdächtig viele Unfälle im Kreis Düren

Düren (ots) - Nachdem er in einem Elektronikfachmarkt in der Innenstadt von Düren bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde, leistete ein 16-Jähriger Widerstand gegen den 43-jährigen Ladendetektiv. Am Donnerstag (19.01.2023) beobachtete der 43-Jährige den Jugendlichen aus Niederzier, wie dieser gegen 12:30 Uhr mehrere Artikel auspackte und sich diese einsteckte. Nachdem er vom Detektiv angesprochen und in sein Büro gebeten wurde, versuchte der 16-Jährige zu flüchten. ...

