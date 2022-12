Polizeidirektion Hannover

POL-H: Südstadt: Zwei unbekannte Täter rauben 27-Jährigen aus - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

In den späten Abendstunden des 27.12.2022 haben zwei unbekannte Täter einen 27-Jährigen in der Meterstraße ausgeraubt und sind anschließend mit den Wertsachen des Mannes geflüchtet. Die Polizei sucht dringend Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Ermittlungsstand des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Südstadt ging der 27 Jahre alte Mann gegen 23:00 Uhr die Meterstraße in der Südstadt von Hannover in Richtung Süden entlang. Im Bereich der Maschstraße nahm er zwei Männer wahr, bei denen er das Gefühl hatte, dass sie ihn verfolgen. Auf Höhe der Akazienstraße kamen die beiden Männer schließlich näher und versperrten ihm den Weg. Anschließend forderten sie den 27-Jährigen nicht nur auf stehen zu bleiben, sondern ihnen auch Bargeld oder andere Wertgegenstände auszuhändigen. Einer der beiden Männer öffnete seine Jacke und zeigte damit eine im Hosenbund steckende Pistole. Die Täter nahmen dem Überfallenen ein Smartphone ab und rannten in Richtung Maschstraße weg. Der 27-Jährige sprach eine vorbeikommende Passantin an, um mit ihrem Handy die Polizei zu rufen. Während er dies tat, kam eine unbekannte Frau auf ihn zu und gab an, dass sie die beiden Täter noch in der Maschstraße gesehen habe.

Wenige Minuten, nachdem der Überfallene die Polizei verständigt hatte, trafen Einsatzkräfte in der Meterstraße ein und fahndeten umgehend nach den Tätern. Diese konnten jedoch nicht angetroffen werden. Ebenso war die unbekannte Frau nicht mehr vor Ort.

Der 27-Jährige beschrieb die beiden Täter als 18 bis 25 Jahre alt. Der Täter mit der Pistole war weiß, hatte dunkle, gegelte Haare. Er war ca. 1,75 Meter groß und hatte eine schmale Statur. Seine Kleidung war dunkel. Dem Überfallenen fielen die akkurat gezupften Augenbrauen des Täters auf. Der andere Mann war schwarz und hatte dunkle, kleine Locken. Er war ebenfalls ca. 1,75 Meter groß und mit einer schwarz-glänzenden Daunenjacke mit Kapuze bekleidet. Beide Täter trugen eine schwarze FFP2-Maske.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung und sucht Zeugen der Tat. Ebenso ist die Polizei auf der Suche nach der unbekannten Frau, da diese möglicherweise weitere Angaben zu den Tätern machen kann. Die Frau wie auch weitere Zeugen werden gebeten, sich beim PK Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3217 zu melden. /ms, aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell