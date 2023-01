Polizei Düren

POL-DN: Widerstand nach Ruhestörung

Aldenhoven (ots)

Ein 27-jähriger Mann aus Aldenhoven versuchte am Samstagabend (22.01.2023) Polizeibeamte zu verletzen. Die Beamten brachten ihn daraufhin in das Polizeigewahrsam.

Eine 27-jährige Frau aus der Marktstraße in Aldenhoven meldete am Samstag gegen 22:30 Uhr eine Ruhestörung durch ihren Nachbarn. Die Polizei suchte den 27-Jährigen daraufhin in seiner Wohnung auf, um ihn zur Ruhe zu ermahnen. Zunächst zeigte sich der 27-Jährige einsichtig. Als die Beamten die Wohnung wieder verlassen wollten, änderte sich die Stimmung des offensichtlich alkoholisierten Mannes jedoch. Der 27-Jährige wurde laut und körperlich aggressiv. Er spuckte und stieß mit seinem Kopf mehrmals in Richtung der Polizeibeamten, diese konnten eine Verletzung nur durch Ausweichen verhindern. Die Polizei brachte den Mann daraufhin zur Polizeiwache, ein dort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Ein Arzt entnahm dem Dürener eine Blutprobe. Gegen die 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

