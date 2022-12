Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (557/2022) In Göttinger Diskothek vermutlich Frauen unsittlich berührt - Polizei ermittelt gegen Mann aus Bremen wegen sexueller Belästigung, Betroffene gesucht!

Göttingen (ots)

Göttingen, Berliner Straße

Samstag, 17. Dezember 2022, mutmaßlich zwischen Mitternacht und etwa 03.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Weil er in einer Göttinger Diskothek in der Nacht des 17. Dezember (Samstag) Frauen unsittlich u.a. am Po berührt haben soll, hat die Polizei Ermittlungen gegen einen Mann aus Bremen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Einige Besucherinnen des Lokales wandten sich nach derzeit vorliegenden Informationen an den Sicherheitsdienst, woraufhin der unter Alkoholeinfluss stehende 25-Jährige des Lokales verwiesen wurde. Auf dem Weg in Richtung Ausgang kam es nach Schilderung eines Mitarbeiters außerdem zum Streit mit dem Gast. Auch weigerte er sich an der Kasse, seine offene Rechnung zu begleichen. Die hinzugerufene Polizei stellte die Personalien des Mannes fest.

Die Namen der von ihm mutmaßlich belästigten Frauen sind nicht bekannt. Betroffene werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell