POL-GÖ: (556/2022) Unbekannte randalieren im kleinen Kurpark von Bad Lauterberg - Baken umgeworfen, Autokennzeichen abgerissen, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots) - Gemeinde Bovenden, OT Lenglern, Lange Straße Samstag, 24. Dezember 2022, gegen 12.55 Uhr LENGLERN (as) - In einem Mehrfamilienhaus in der "Langen Straße" im Bovender Ortsteil Lenglern (Landkreis Göttingen) kam es am Samstagmittag (24.12.22) gegen 12.55 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu ...

mehr