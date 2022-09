POL-RE: Recklinghausen: Fahrradunfall mit zwei Verletzten am Wall

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Sonntag geriet ein Holzlager auf einem Bauernhof am Oerweg in Brand. Der Oerweg musste für die Dauer der Löscharbeiten in beide Richtungen gesperrt werden. Ein Zeuge bemerkte das Feuer in der Nacht und meldete dies um 02.45 Uhr der Polizei. Angaben zur Brandursache oder zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Verletzt wurde niemand. Der Brandort wurde beschlagnahmt. ...

