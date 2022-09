Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen nach Einbruch in Schule gesucht

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Schule an der Lunastraße eingebrochen. Die Täter hebelten mehrere Fenster auf und gelangten so ins Schulgebäude. Dort und auch im Verwaltungsgebäude wurden mehrere Räume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen dem späten Donnerstagabend und Freitagmorgen etwas Verdächtiges an oder im Umfeld der Schule beobachtet haben. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

