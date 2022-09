Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mutmaßliche Diebe festgenommen

Recklinghausen (ots)

Auf der Weißenburgstraße konnten gegen Mitternacht zwei mutmaßliche Diebe festgenommen werden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 23.40 Uhr am Donnerstagabend Geräusche von seinem Balkon im Erdgeschoss gehört. Als er nachschaute, bemerkte er zwei Männer, die offensichtlich gegen die Balkontür drückten und dann - als sie ertappt waren - mit jeweils einer Tüte Leergut, das auf dem Balkon gelagert war, flüchteten. Zusammen mit einem Nachbarn konnte der Zeuge die beiden Männer auf der Straße festhalten, bis die Polizei kam. Die Tatverdächtigen - im Alter von 19 und 27 Jahren - wurden festgenommen und zur Wache gebracht. Die Beiden sind in Deutschland nicht gemeldet, sie leben aber offensichtlich aktuell in Recklinghausen. Die Polizei stellte den Rucksack sicher, den die Männer dabei hatten. Darin befand sich unter anderem mögliches Aufbruchswerkzeug. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell