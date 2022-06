POL-DN: Achtung: Haustürbetrüger unterwegs!

Düren (ots) - Am gestrigen Montag bemerkte eine Mitarbeiterin, dass Unbekannte übers Wochenende in die Räumlichkeiten einer Tagespflegeeinrichtung in der Roonstraße eingebrochen waren. Die Polizei stellte fest, dass die Haustür der Einrichtung, die sich in einem Reihenhaus befindet, aufgehebelt wurde. Der oder die Täter gelangten so in die Büroräume, wo sie unter anderem eine Geldkassette und einen Laptop ...

