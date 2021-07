Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Suche nach Unfallbeteiligtem Sattelzug

L150, Büdlicherbrück (ots)

Freitag Nacht kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Büdlicherbrück (L 150 / L 148). Der wartepflichte Pkw wollte an der Kreuzung die L 150 in Fahrtrichtung Bescheid überqueren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich streifte der Pkw jedoch den Auflieger eines vorfahrtsberechtigten Sattelzuges, welcher gerade auf der L 150 in Fahrtrichtung BAB 1, Anschlussstelle Mehring, unterwegs war. Nach dem Kontakt der der Fahrzeuge setzte der Sattelzug seine Fahrt unvermittelt fort. Möglicherweise wurde der Kontakt nicht als Verkehrsunfall wahrgenommen. Der Schaden am Pkw liegt im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Der Fahrer des Sattelzuges wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ein vermuteter Schaden müsste auf der rechten Seite des Aufliegers vorhanden sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell