Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Steinwurf

Saarburg (ots)

Am gestrigen Abend, Donnerstag, 29.07.2021, gegen 18 Uhr, kam es auf der B 51 in Höhe der Fußgängerbrücke Saarburg-Beurig, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Zwei Kinder im Alter von 10-11 Jahren standen laut Zeugenaussagen zum genannten Zeitpunkt auf der Brücke und warfen kleinere Steine herunter. Hierbei wurde ein vorbeifahrender Pkw im Bereich der Motorhaube von zwei Steinen getroffen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000,- EUR belaufen. Verletzt wurde niemand.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel.-Nr. 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

