Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/ Dorsten/Recklinghausen: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Mittwoch hebelten unbekannte Täter eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hubertusstraße auf. Die Wohnung liegt im Obergeschoss des Hauses. Die Täter durchsuchten die Schlafräume nach Diebesgut und entkamen unerkannt mit Schmuck und Bargeld. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von 8.40 Uhr bis 10.50 Uhr. Nähere Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Dorsten

An der Kurt-Schumacher-Straße entwendeten Unbekannte diverse elektronische Geräte aus einem Container, den sie zuvor aufgehebelt hatten. Die Tat wurde videografiert und fand vergangene Nacht, um 04.50 Uhr statt. Die Ermittlungen dauern an.

Recklinghausen

Am Mittwoch brachen unbekannte Täter, zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr, in eine Wohnung an der Richardstraße ein. Sie griffen durch ein auf Kipp stehendes Fenster und gelangten so in die Wohnung. Das Schlafzimmer durchsuchten sie nach Diebesgut und flüchteten anschließend unerkannt. Sie erbeuteten Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

