Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Verletzte und hohe Sachschäden bei Unfällen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag hat es innerhalb kurzer Zeit zwei Unfälle gegeben. Die Unfallstellen lagen nicht weit voneinander entfernt.

Der erste Unfall passierte gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung Henrichenburger Straße/Römerstraße. Eine 44-jährige Autofahrerin aus Bochum war auf der Henrichenburger Straße/B235 stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung stieß sie dann mit einem 39-jährigen Autofahrer aus Castrop-Rauxel zusammen, der von rechts aus der Römerstraße kam. Die 44-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

Eine halbe Stunde später, gegen 16.15 Uhr, kam es dann zu einem Zusammenstoß an der Kreuzung Borghagener Straße/Römerstraße. Während eine 23-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel auf der Römerstraße Richtung B235 unterwegs war, fuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel von der Borghagener Straße in die Kreuzung ein und es kam zum Unfall. Der 56-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch die 23-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden - der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste gesperrt werden.

