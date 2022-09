Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am späten Sonntagabend einen Radfahrer auf dem Karawankenweg touchierte und anschließend weiterfuhr. Der 51-jährige Recklinghäuser stürzte in Folge des Zusammenstoßes und verletzte sich. Nachdem er sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben hat, erstattete er heute eine Anzeige bei der Polizei.

Der Autofahrer ist, nach bisherigen Erkenntnissen, vom Karawankenweg auf den Bruchweg abgebogen und in Richtung Norden gefahren. Es handelte sich um einen dunklen Geländewagen. Der Fahrradfahrer querte zur Unfallzeit den Bruchweg.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr.

Nähere Angaben zum Autofahrer oder dem Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell