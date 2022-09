POL-RE: Marl: Mädchen leicht verletzt - flüchtige Autofahrerin ermittelt

Recklinghausen (ots) - Eine 16-Jährige aus Castrop-Rauxel stürzte am Dienstagnachmittag beim Anfahren mit ihrem Motoroller und verletzte sich dabei schwer. Der Unfall ereignete sich an der Lunastraße, vor einem Schulgelände. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Am Roller entstand, nach jetzigem Kenntnisstand, ein geringer Sachschaden. Rückfragen ...

mehr