POL-RE: Castrop-Rauxel: Alleinunfall einer 16-jährigen Rollerfahrerin

Recklinghausen (ots) - Am Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Charlottenburger Straße. Sie entwendeten zwei Geldbörsen und entkamen unerkannt. In die Wohnung brachen sie in der Zeit von 8 bis 14 Uhr ein. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Corinna ...

