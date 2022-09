Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Auf der Straße Schieferbank wurde zwischen Samstagabend und Montagmorgen ein grauer VW Golf beschädigt. Die Fahrertür des Fahrzeuges ist deutlich eingedellt und verkratzt. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor.

Auf einem Parkplatz an der Antoniusstraße parkte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein orangener Kia ceed. Sonntagabend war der Pkw noch unbeschädigt. Montagmorgen wies er einen Lackschaden am linken Heck auf. Außerdem befand sich weißer Lackabrieb an der beschädigten Stelle. Sonstige Hinweise auf den Verursacher oder das Unfallfahrzeug liegen nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Dorsten

Am Montag zwischen 14.45 und 16.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Westwall zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein blauer Audi A6. Der Pkw weist eine Delle an der hinteren rechten Seite auf. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern und die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Waltrop

Eine 57-jährige Waltroperin parkte am Freitag um 18 Uhr ihren schwarzen Ford Kuga auf dem Parkplatz vor der Sporthalle der Schule Oberwiese. Um 22 Uhr fuhr sie nach Hause und bemerkte dort die Beschädigung in Form von Kratzern und Lackabrieb an der linken hinteren Fahrzeugecke. Betroffen sind die Stoßstange, der Kotflügel und Beleuchtungsanlage. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher ist unbekannt geflüchtet.

Datteln

Montagnachmittag, zwischen 17.00 und 17.55 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 54-Jährigen aus Haltern am See. Sie parkte ihren grauen VW Golf auf dem Parkplatz "Am Schemm" und bemerkte bei der Rückkehr zu ihrem Pkw einen großen Kratzer an der Fahrerseite. Der Unfallverursacher ist geflüchtet und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Bottrop

Eine 36-jährige Bottroperin befuhr mit ihrem Audi A1, in den Farben violett und grau, die rechte Fahrspur der Gladbecker Straße in absteigender Fahrtrichtung. Plötzlich wechselte ein weißer Kleinwagen in gleicher Fahrtrichtung von der linken auf die rechte Fahrspur und touchierte dabei den Audi an der linken Front. Dadurch entstand eine Delle und Kratzer in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Frau in dem weißen Kleinwagen setzte ihre Fahrt fort, ohne Schadensregulierende Maßnahme einzuleiten. Sie kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - 18-25 Jahre alt - schlank - eher klein - bekleidet mit einer hellgrauen Strickjacke

Wer Hinweise zu den Unfällen oder dessen Verursachern geben kann, soll sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell