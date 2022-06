Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Stadt, 15.06.2022: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern

Landau (ots)

Am Mittwoch den 15.06.2022 kam es am Nachmittag im Stadtgebiet Landau in der Wieslauterstraße und im Ostring zu Verkehrsunfällen mit beteiligten Fahrradfahrern. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass die Fahrradfahrer zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trugen. Glücklicherweise blieb es in beiden Fällen bei Schürfwunden und Prellungen. Aus diesem aktuellen Anlass: Die Polizei Landau empfiehlt bei jeder Fahrt mit dem Fahrrad einen Fahrradhelm zu tragen. Es gibt zwar keine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Helms, ABER: Sie investieren in Ihren eigenen Schutz wenn Sie einen Fahrradhelm tragen! Fahrradhelme retten Leben!

