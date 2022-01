Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Bargeld aus PKW gestohlen - Zeugen gesucht

Schleswig (ots)

Bereits am Freitag (14.01.22) wurde um die Mittagszeit in der Busdorfer Straße (Höhe Kreisel) in Schleswig ein Pkw aufgebrochen. Es wurde ein höherer Bargeldbetrag entwendet.

Der silberne Pkw parkte auf dem Parkplatz vor einer Spielothek. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und gelangten so an das Geld. Zur Tatzeit zwischen 11:30 und 12:00 Uhr waren die Örtlichkeit, die Straße und eine angrenzende Tankstelle stark frequentiert, so dass es vielleicht Personen gibt, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Schleswig (Tel.: 04621 - 84 0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell