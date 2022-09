Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Frau fährt nach Unfall weiter - Autofahrerin ermittelt

Recklinghausen (ots)

Ein 13-jähriger Junge aus Haltern am See ist am Mittwochnachmittag (gegen 15.50 Uhr) im Bereich Holtwicker Straße/Bahnhofstraße von einer Autofahrerin erfasst worden. Der Junge, der auf einem Fahrrad unterwegs war, stürzte und wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin hielt nach dem Zusammenstoß an und gab dem Jungen einen Zettel mit einer Telefonnummer und einem Namen. Sie soll den 13-Jährigen aber auch beschimpft haben und fuhr dann weiter. Der Junge fuhr nach dem Unfall nach Hause und kam dann - zusammen mit seiner Mutter - zur Polizei, um den Unfall anzuzeigen. Entsprechende polizeiliche Maßnahmen wurden eingeleitet. Am frühen Abend erschien dann die mutmaßliche Autofahrerin, eine 53-jährige Frau aus Haltern am See, bei der Polizeiwache in Haltern.

Hinweis der Polizei: Bei einem Verkehrsunfall mit "Personenschaden" sollten Sie IMMER die Polizei rufen. Vor allem dann, wenn Kinder/Minderjährige beteiligt sind. Ansonsten droht eine Anzeige wegen "Unfallflucht". Es reicht in der Regel nicht aus, nur einen Namen mit Telefonnummer zu hinterlassen, auch wenn die Daten stimmen.

